Децентрализация: в «Слуге народа» рассказали, как 10 тыс. населенных пунктов объединили в 1410 общин

https://racurs.ua/n138866-v-sluge-naroda-rasskazali-kak-10-tys-naselennyh-punktov-obedinili-v-1410-obschin.html

Ракурс

Децентрализация в Украине выходит на финишную прямую. Глава подкомитета Рады по вопросам административно-территориального устройства, «слуга» Виталий Безгин рассказал, как изменится карта Украины после завершения админреформы.

Учитывая, что у нас было свыше 10 тыс. населенных пунктов, а теперь будет 1410 общин — это существенные заметные изменения, — рассказал нардеп, сообщает пресс-служба «Слуги народа».

Безгин также озвучил критерии, согласно которым формировались общины, включенные в перспективные планы.

Это, в частности, численность населения — по обновленным критериям, она должна составлять не менее 3 тыс. Также учитывается численность детей школьного возраста, обучающихся на территории общины. Это позволяет проследить, существует ли демографический кризис, и шансы общины выйти из него… Учитывается также площадь территории общины, индекс налогоспособности бюджета общины, — отметил нардеп.

По его словам, вскоре села, поселки и города превратятся в общины.

Пока этого не произошло, мы продолжаем жить по советской системе. Текущее территориальное устройство не только не отвечает современным вызовам, но и порой не имеет ничего общего с тем, как на самом деле проживают граждане на территории Украины, — убежден «слуга».

Он также заверил, что границы общин утверждались очень тщательно — «на картах, на пальцах и буквально с циркулем».

Действительно, так делалось… Мы очень тщательно контактировали с гражданами на местах. До начала карантина, за полгода мы объехали полстраны и изучили реальную ситуацию в посещенных регионах, — резюмировал председатель парламентского подкомитета.





Он отметил, что украинцы преимущественно крайне положительно относятся к реформе децентрализации.

Напомним, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил последние три перспективные планы формирования территорий общин.