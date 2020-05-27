Билетные кассы. Фото: uz.ua

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Ракурс

«Укрзализныця» постепенно начинает восстанавливать движение железнодорожного транспорта.

Начиная с 1 июня пассажиры смогут купить билеты за 90 дней до даты отправления, а не за 45−60, как было раньше. Таким образом перевозчик сможет более гибко реагировать на спрос и заблаговременно назначать поезда на более популярные даты и направления. А пассажирам станет удобнее планировать свои поездки. Об этом 27 мая сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Министр добавил, что сегодня начали продажу билетов на еще девять поездов. Они начнут курсировать уже с 1 июня, а билеты уже доступны на онлайн-ресурсах. По словам Криклия, открытие новых направлений движений поездов будут определять областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Криклий напомнил, что пассажиры обязаны соблюдать условия безопасности и носить маски. После каждого рейса будет осуществляться дезинфекция вагонов, также будут делать температурный скрининг.

Напомним, железнодорожные кассы в Украине начали работать с сегодняшнего дня. «Укрзализныця» открыла продажу билетов на первые пять поездов «Интерсити».