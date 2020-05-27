Квиткові каси. Фото: uz.ua

https://racurs.ua/ua/n138865-ukrzaliznycya-prodavatyme-kvytky-za-90-dniv-do-vidpravlennya-infografika.html

Ракурс

«Укрзалізниця» поступово починає відновлювати рух залізничного транспорту.

Починаючи з 1 червня пасажири зможуть придбати квитки одразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45−60, як було раніше. Таким чином перевізник зможе гнучкіше реагувати на попит та завчасно призначати потяги на більш популярні дати і напрямки. А пасажирам стане зручніше планувати свої поїздки. Про це 27 травня повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на власній сторінці у Facebook.

Міністр додав, що сьогодні почали продаж квитків на ще дев’ять потягів. Вони почнуть курсувати вже з 1 червня, а квитки вже доступні на онлайн-ресурсах. За словами Криклія, відкриття нових напрямків руху поїздів визначатимуть обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Криклій нагадав, що пасажири зобов’язані дотримуватися умов безпеки й носити маски. Після кожного рейсу здійснюватиметься дезінфекція вагонів, також робитимуть температурний скринінг.

Нагадаємо, залізничні каси в Україні почали працювати з сьогоднішнього дня. «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на перші п’ять поїздів «Інтерсіті».