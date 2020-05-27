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Ракурс
Квиткові каси. Фото: uz.ua

«Укрзалізниця» продаватиме квитки за 90 днів до відправлення (ІНФОГРАФІКА)

27 тра 2020, 16:54
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«Укрзалізниця» поступово починає відновлювати рух залізничного транспорту.

Починаючи з 1 червня пасажири зможуть придбати квитки одразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45−60, як було раніше. Таким чином перевізник зможе гнучкіше реагувати на попит та завчасно призначати потяги на більш популярні дати і напрямки. А пасажирам стане зручніше планувати свої поїздки. Про це 27 травня повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на власній сторінці у Facebook.

Міністр додав, що сьогодні почали продаж квитків на ще дев’ять потягів. Вони почнуть курсувати вже з 1 червня, а квитки вже доступні на онлайн-ресурсах. За словами Криклія, відкриття нових напрямків руху поїздів визначатимуть обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Криклій нагадав, що пасажири зобов’язані дотримуватися умов безпеки й носити маски. Після кожного рейсу здійснюватиметься дезінфекція вагонів, також робитимуть температурний скринінг.



Купити квиток можна буде за 90 днів до відправлення. Інфографіка: Криклій у Facebook

Нагадаємо, залізничні каси в Україні почали працювати з сьогоднішнього дня. «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на перші п’ять поїздів «Інтерсіті».

Джерело: Ракурс


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