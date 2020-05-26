У центрі Києва підстрелили чоловіка. Фото: wallpaperflare.com

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Ракурс

Стрілянина у Києві сталася 26 травня у Печерському районі.

Інформацію про збройний напад правоохоронці отримали о 18.20. Повідомлялося, що на вул. Драгомирова невідомий стріляв у чоловіка. На місце події прибула слідчо-оперативна група, криміналісти та кінологи. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини скоєного. Про це повідомила прес-служба столичної поліції.

Відомо, що підстрелили 37-річного чоловіка, у постраждалого вогнепальні поранення. Його госпіталізували.

У поліції заявили, що визначаться з кваліфікацією події після проведення першочергових слідчий дій.

Нагадаємо, у Кривому Розі на застіллі місцевих прокурорів стався конфлікт, який завершився стріляниною. Важке поранення у груди дістав співробітник прокуратури.