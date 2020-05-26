В центре Киева подстрелили мужчину. Фото: wallpaperflare.com

https://racurs.ua/n138820-v-kieve-na-pecherske-neizvestnyy-podstrelil-mujchinu-policiya-soobschila-podrobnosti.html

Ракурс

Стрельба в Киеве произошла 26 мая в Печерском районе.

Информацию о вооруженном нападении полицейские получили в 18.20. Сообщалось, что на ул. Драгомирова неизвестный стрелял в мужчину. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, криминалисты и кинологи. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства содеянного. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Известно, что подстрелили 37-летнего мужчину, у пострадавшего огнестрельные ранения. Его госпитализировали.

В полиции заявили, что определятся с квалификацией события после проведения первоочередных следственных действий.

Напомним, в Кривом Роге на застолье местных прокуроров произошел конфликт, который завершился стрельбой. Тяжелое ранение в грудь получил сотрудник прокуратуры.