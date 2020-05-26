«Укрзализныця» открыла продажу билетов на первые поезда. Фото: Ракурс

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Ракурс

«Укрзализныця» открыла продажу билетов на первые пять поездов «Интерсити».

Железнодорожные кассы начнут работать уже с 27 мая, поэтому билеты можно купить через онлайн-сервисы. С 1 июня начнут курсировать поезда: № 721/722 и № 726/725 «Киев — Харьков», № 763/764 «Киев — Одесса», № 711/712 «Киев — Константиновка» и № 740/739 «Киев — Кривой Рог». Об этом 26 мая сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.

Пассажирам, которые решат воспользоваться услугами железной дороги, придется соблюдать определенные требования. В вагоны не будут впускать без защитных масок, а пассажирам будут измерять температуру во время проверки билетов.

Стюардесс и стюардов обещают обеспечить средствами индивидуальной защиты. Санитарную обработку вагонов должны будут делать после каждого рейса.

Напомним, сегодня министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что железнодорожное сообщение в Украине собираются восстанавливать уже на этой неделе. Ранее поезда в Украине планировали запустить с 1 июня, когда начнется третий этап ослабление карантина.

Министр обещал, что на этой неделе запустят пригородные электрички и поезда, курсирующие на дальние расстояния. «Укрзализныця» не будет повышать цены на билеты из-за карантина, но с 1 июня по 31 августа они все равно будут продаваться с наценкой 7%.