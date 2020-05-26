«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на перші потяги. Фото: Ракурс

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Ракурс

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на перші п’ять поїздів «Інтерсіті».

Залізничні каси почнуть працювати вже з 27 травня, тож квитки можна купити через онлайн-сервіси. З 1 червня почнуть курсувати потяги: № 721/722 та № 726/725 «Київ — Харків», № 763/764 «Київ — Одеса», № 711/712 «Київ — Костянтинівка» та № 740/739 «Київ — Кривий Ріг». Про це 26 травня повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Telegram.

Пасажирам, які вирішать скористатися послугами залізниці, доведеться дотримуватися певних вимог. У вагони не впускатимуть без захисних масок, а пасажирам вимірюватимуть температуру під час перевірки квитків.

Стюардес та стюардів обіцяють забезпечити засобами індивідуального захисту. Санітарну обробку вагонів повинні будуть здійснювати після кожного рейсу.

Нагадаємо, сьогодні міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що залізничне сполучення в Україні збираються відновлювати вже цього тижня. Раніше потяги в Україні планували запустити з 1 червня, коли почнеться третій етап послаблення карантину.

Міністр обіцяв, що цього тижня запустять приміські електрички та потяги, що курсують на дальні відстані. «Укрзалізниця» не підвищуватиме ціни на квитки через карантин, але з 1 червня по 31 серпня вони однаково будуть продаватися з націнкою 7%.