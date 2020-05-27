Децентралізація: у “Слузі народу” розповіли, як з 10 тис. населених пунктів сформували 1410 громад / Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n138866-u-sluzi-narodu-rozpovily-yak-z-10-tys-naselenyh-punktiv-sformuvaly-1410-gromad.html

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Децентралізація в Україні виходить на фінішну пряму. Голова підкомітету Ради з питань адміністративно-територіального устрою, «слуга» Віталій Безгін розповів, як зміниться мапа України після завершення адміністративної реформи.

Враховуючи те, що в нас було понад 10 тис. населених пунктів, а тепер буде 1410 громад — це суттєві помітні зміни, — розповів нардеп, інформує прес-служба «Слуги народу».

Безгін також озвучив критерії, за якими формувалися громади, що тепер включені до перспективних планів.

Це, зокрема, чисельність населення — за оновленими критеріями, вона має становити щонайменше 3 тис. Також враховується чисельність дітей шкільного віку, які навчаються на території громади. Це дозволяє простежити, чи існує демографічна криза, і які шанси громади вийти з неї… Враховується також площа території громади, індекс податкоспроможності бюджету громади, — зазначив нардеп.

За його словами, незабаром села, селища і міста перетворяться у громади.

Поки цього не сталося, ми продовжуємо жити за радянською системою. Поточний територіальний устрій не лише не відповідає сучасним викликам, а й подекуди не має нічого спільного з тим, як насправді проживають громадяни на території України, — переконаний «слуга».

Він також запевнив, що межі громад затверджувались дуже ретельно — «на картах, на пальцях і буквально з циркулем».

Справді, так робилося… Ми дуже ретельно комунікували з громадянами на місцях. До початку карантину, за півроку ми об’їхали понад половину країни та вивчили реальну ситуацію у відвіданих регіонах, — резюмував голова парламентського підкомітету.





Він зауважив, що українці переважно вкрай позитивно ставляться до реформи децентралізації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив останні три перспективні плани формування територій громад.