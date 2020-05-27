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Децентралізація: у “Слузі народу” розповіли, як з 10 тис. населених пунктів сформували 1410 громад / Фото: 24 канал

У «Слузі народу» розповіли, як з 10 тис. населених пунктів сформували 1410 громад

27 тра 2020, 17:02
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Децентралізація в Україні виходить на фінішну пряму. Голова підкомітету Ради з питань адміністративно-територіального устрою, «слуга» Віталій Безгін розповів, як зміниться мапа України після завершення адміністративної реформи.

Враховуючи те, що в нас було понад 10 тис. населених пунктів, а тепер буде 1410 громад — це суттєві помітні зміни, — розповів нардеп, інформує прес-служба «Слуги народу».

Безгін також озвучив критерії, за якими формувалися громади, що тепер включені до перспективних планів.

Це, зокрема, чисельність населення — за оновленими критеріями, вона має становити щонайменше 3 тис. Також враховується чисельність дітей шкільного віку, які навчаються на території громади. Це дозволяє простежити, чи існує демографічна криза, і які шанси громади вийти з неї… Враховується також площа території громади, індекс податкоспроможності бюджету громади, — зазначив нардеп.

За його словами, незабаром села, селища і міста перетворяться у громади.

Поки цього не сталося, ми продовжуємо жити за радянською системою. Поточний територіальний устрій не лише не відповідає сучасним викликам, а й подекуди не має нічого спільного з тим, як насправді проживають громадяни на території України, — переконаний «слуга».

Він також запевнив, що межі громад затверджувались дуже ретельно — «на картах, на пальцях і буквально з циркулем».

Справді, так робилося… Ми дуже ретельно комунікували з громадянами на місцях. До початку карантину, за півроку ми об’їхали понад половину країни та вивчили реальну ситуацію у відвіданих регіонах, — резюмував голова парламентського підкомітету.



Він зауважив, що українці переважно вкрай позитивно ставляться до реформи децентралізації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив останні три перспективні плани формування територій громад.

Джерело: Ракурс


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