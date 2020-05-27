Місцеві вибори: до жовтня в Україні має завершитися процес об’єднання громад - “слуга” Безгін

https://racurs.ua/ua/n138869-na-miscevi-vybory-ukrayina-maie-vyyty-z-obiednanymy-gromadamy-sluga-bezgin.html

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Місцеві вибори 25 жовтня 2020 року мають відбутися вже в усіх об'єднаних громадах України. Таку думку висловив очільник парламентського підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою, «слуга» Віталій Безгін. Зауважимо, що 27 травня Кабмін затвердив останні три перспективні плани формування територій громад.

Далі ми очікуємо протягом 10−12 днів отримати від уряду подання до Верховної Ради — постанову про райони, де на мапі України міститимуться всі нові райони і весь перелік громад, що до них входять, — розповів Безгін, повідомляє прес-служба партії «Слуга народу».

За його словами, урядова постанова з оновленою «децентралізованою» мапою України фактично і буде новим адміністративно-територіальним устроєм країни.

На чергові місцеві вибори вже в жовтні нинішнього року Україна має вийти з об'єднаними громадами на 100% територій, — резюмував нардеп.

Він також додав, що зміни до Конституції в частині децентралізації, швидше за все, будуть ухвалені вже після місцевих виборів 2020 року.