У Криму «приватизують» винзавод «Масандра», фото: Piqsels

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У Криму так званий парламент тимчасово окупованого півострова дозволив «приватизувати» винзавод «Масандра».

Відповідне рішення кримський «парламент» ухвалив сьогодні. «Масандру» включено до «Плану приватизації майна, що перебуває у державній власності Республіки Крим». Про це повідомляють ЗМІ окупованого Криму.

Окупанти оцінили вартість підприємства у 627,4 млн рублів (615 млн грн).

У так званому «Міністерстві майнових і земельних відносин» окупованого півострова стверджують, що в межах «приватизації» «Масандру» планують перетворити у господарське товариство, власником 100% часток власності якого стане «Республіка Крим».

Це підприємство було «націоналізоване» після захоплення Росією Криму у 2014 році. Тоді його оголосили власністю Управління справами президента Росії. На початку 2019 року винзавод передали у власність так званого уряду Криму. У березні 2019 року окупанти заявили, що планують продати вкрадене в України підприємство.

Після захоплення Росією Криму у березні 2014 року на півострові було «націоналізовано» близько 480 підприємств і організацій. Реагуючи на такі дії окупантів, Україна подала до міжнародних судів позови, у яких вимагає сплати компенсацій.

Нагадаємо, лідер кримськотатарського народу нардеп Мустафа Джемілєв нещодавно заявив, що окупанти в Криму встановили тотальний контроль за населенням та здійснюють масове заселення півострова російськими громадянами.