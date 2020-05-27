В Крыму «приватизируют» винзавод «Массандра», фото: Piqsels

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В Крыму так называемый парламент временно оккупированного полуострова позволил «приватизировать» винзавод «Массандра».

Соответствующее решение крымский «парламент» принял сегодня. «Массандра» включена в «План приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым». Об этом сообщают СМИ оккупированного Крыма.

Оккупанты оценили стоимость предприятия в 627,4 млн рублей (615 млн грн).

В так называемом «Министерстве имущественных и земельных отношений» оккупированного полуострова утверждают, что в рамках «приватизации» «Массандру» планируют превратить в хозяйственное общество, владельцем 100% долей собственности которого станет «Республика Крым».

Это предприятие было «национализировано» после захвата Россией Крыма в 2014 году. Тогда его объявили собственностью Управления делами президента России. В начале 2019 года винзавод передали в собственность так называемого правительства Крыма. В марте 2019 года оккупанты заявили, что планируют продать украденное у Украины предприятие.

После захвата Россией Крыма в марте 2014 году на полуострове были «национализированы» около 480 предприятий и организаций. Реагируя на такие действия оккупантов, Украина подала в международные суды иски, в которых требует уплаты компенсаций.

Напомним, лидер крымскотатарского народа нардеп Мустафа Джемилев недавно заявил, что оккупанты в Крыму установили тотальный контроль за населением и осуществляют массовое заселение полуострова российскими гражданами.