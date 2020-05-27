Екс-нардеп Олександр Онищенко. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n138868-nimechchyna-ne-dozvolyla-ekstraduvaty-onyschenka-do-ukrayiny-stala-vidoma-prychyna.html

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Німеччина відмовила в екстрадиції до України підозрюваного в створенні корупційних схем екс-нардепа Олександра Онищенка.

Таке рішення 27 травня ухвалили судді Вищого земельного суду Ольденбурга. Служителі Феміди завили, що на сьогодні не можна встановити, чи здійснюється кримінальне переслідування Онищенка українськими правоохоронцями з політичних мотивів. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

У поясненні до суддівської ухвали йдеться про те, що існує значна ймовірність того, що в разі екстрадиції Онищенка не буде дотримано мінімальних стандартів міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах, у тому числі й Європейської конвенції з прав людини. Тому в екстрадиції відмовили.

Також судді Вищого земельного суду Ольденбурга скасували ордер про арешт Онищенка. Після рішення суду він може залишити в’язницю.

Як відомо, в Україні політика звинувачують у організації схеми з перепродажу придбаного у держкомпаній газу. Злочинна організація нібито заволоділа 1,6 млрд грн компанії «Укргазвидобування».

Нагадаємо, у січні Офіс генерального прокурора засекретив екстрадицію екс-депутата Олександра Онищенка з Німеччини до України. У відомстві заявили, що дана інформація відноситься до правовідносин, які регулюються кримінальним та кримінально-процесуальним законодавством.