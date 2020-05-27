Німеччина не дозволила екстрадувати Онищенка до України: стала відома причинаhttps://racurs.ua/ua/n138868-nimechchyna-ne-dozvolyla-ekstraduvaty-onyschenka-do-ukrayiny-stala-vidoma-prychyna.htmlРакурс
Німеччина відмовила в екстрадиції до України підозрюваного в створенні корупційних схем екс-нардепа Олександра Онищенка.
Таке рішення 27 травня ухвалили судді Вищого земельного суду Ольденбурга. Служителі Феміди завили, що на сьогодні не можна встановити, чи здійснюється кримінальне переслідування Онищенка українськими правоохоронцями з політичних мотивів. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.
У поясненні до суддівської ухвали йдеться про те, що існує значна ймовірність того, що в разі екстрадиції Онищенка не буде дотримано мінімальних стандартів міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах, у тому числі й Європейської конвенції з прав людини. Тому в екстрадиції відмовили.
Також судді Вищого земельного суду Ольденбурга скасували ордер про арешт Онищенка. Після рішення суду він може залишити в’язницю.
Як відомо, в Україні політика звинувачують у організації схеми з перепродажу придбаного у держкомпаній газу. Злочинна організація нібито заволоділа 1,6 млрд грн компанії «Укргазвидобування».
Нагадаємо, у січні Офіс генерального прокурора засекретив екстрадицію екс-депутата Олександра Онищенка з Німеччини до України. У відомстві заявили, що дана інформація відноситься до правовідносин, які регулюються кримінальним та кримінально-процесуальним законодавством.