Дело Онищенко. Фото: Українська правда

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) прокомментировала вчерашний отказ немецкого суда в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем экс-нардепа Александра Онищенко.

По информации САП, она не может обжаловать это решение, но его могут пересмотреть, если в уголовном производстве появятся какие-то новые сведения. Об этом сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры на своей странице в Facebook.

При этом САП не расстроилась из-за решения суда в г. Ольденбург (Германия), ведь уголовное производство в отношении Онищенко все равно будут расследовать. Это стало возможным после того, как в январе этого года Высший антикоррупционный суд дал разрешение на специальное судебное рассмотрение производства без участия обвиняемого.

В Антикоррупционной прокуратуре добавили, что сейчас прокуроры изучают письменные доказательства стороны обвинения. Уже исследовано 25 томов материалов уголовного производства.

Как и раньше, бывший народный депутат может в любое время приехать в Украину и принимать участие в судебных заседаниях, — добавили в САП.





Напомним, 27 мая судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали в экстрадиции Онищенко в Украину.

Как известно, в Украине политика обвиняют в организации схемы по перепродаже приобретенного у госкомпаний газа. Преступная организация якобы завладела 1,6 млрд грн компании «Укргаздобыча».