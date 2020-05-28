Ракурсhttps://racurs.ua/
Дело Онищенко. Фото: Українська правда
САП не расстроилась из-за отказа в экстрадиции Онищенко и рассказала о ходе расследованияhttps://racurs.ua/n138910-sap-ne-rasstroilas-iz-za-otkaza-v-ekstradicii-onischenko-i-rasskazala-o-hode-rassledovaniya.htmlРакурс
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) прокомментировала вчерашний отказ немецкого суда в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем экс-нардепа Александра Онищенко.
По информации САП, она не может обжаловать это решение, но его могут пересмотреть, если в уголовном производстве появятся какие-то новые сведения. Об этом сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры на своей странице в Facebook.
При этом САП не расстроилась из-за решения суда в г. Ольденбург (Германия), ведь уголовное производство в отношении Онищенко все равно будут расследовать. Это стало возможным после того, как в январе этого года Высший антикоррупционный суд дал разрешение на специальное судебное рассмотрение производства без участия обвиняемого.
В Антикоррупционной прокуратуре добавили, что сейчас прокуроры изучают письменные доказательства стороны обвинения. Уже исследовано 25 томов материалов уголовного производства.
Как и раньше, бывший народный депутат может в любое время приехать в Украину и принимать участие в судебных заседаниях, — добавили в САП.
Напомним, 27 мая судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали в экстрадиции Онищенко в Украину.
Как известно, в Украине политика обвиняют в организации схемы по перепродаже приобретенного у госкомпаний газа. Преступная организация якобы завладела 1,6 млрд грн компании «Укргаздобыча».