Владельцев легковых авто заставят проходить техосмотр. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n138908-v-ukraine-vernut-obyazatelnyy-tehosmotr-avtomobiley-krikliy-obyasnil-prichinu.html

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Обязательный техосмотр в Украине вернут. Возвращение техосмотра легковых авто предусмотрено Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

Министерство инфраструктуры внесет на рассмотрение Верховной Рады проект закона о правилах технического осмотра автомобилей. Новый законопроект будет исключать любые монополии. Об этом журналистам 28 мая сообщил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий по итогам встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом.

Будет проект закона об общегосударственном техническом осмотре, но это будет не в том виде, как это было, когда к этому были причастны полицейские, — отметил Криклий.

Ранее Верховный суд постановил, что полиция не имеет права штрафовать за отсутствие техосмотра служебные автомобили и грузовой коммерческий транспорт, который перевозит товар на предприятии.

Как известно, регулярные техосмотры личных транспортных средств из-за коррупции отменили еще в августе 2011 года, однако теперь собираются вернуть. Сейчас ТО обязаны проходить грузовики, такси, автобусы и транспортные средства, которые перевозят опасные грузы.

Напомним, 14 мая вступил в силу закон Украины от 24 апреля 2020 года № 566-IX «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов. Таким образом власть отменила систему штрафных баллов, которая действовала в Украине с 2015 года.