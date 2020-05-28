Власників легкових авто змусять проходити техогляд. Фото: 24tv.ua

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Обов’язковий техогляд в Україні повернуть. Повернення техогляду легкових авто передбачене Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Міністерство інфраструктури внесе на розгляд Верховної Ради проект закону про правила технічного огляду автомобілів. Новий законопроект виключатиме будь-які монополії. Про це журналістам 28 травня повідомив очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій за підсумками зустрічі з послом ЄС в Україні Матті Маасікасом.

Буде проект закону про загальнодержавний технічний огляд, але це буде не в тому вигляді, як це було, коли до цього були причетні поліцейські, — зазначив Криклій.

Раніше Верховний суд постановив, що поліція не має права штрафувати за відсутність техогляду службові автомобілі й вантажний комерційний транспорт, який перевозить товар на підприємстві.

Як відомо, регулярні техогляди особистих транспортних засобів скасували через корупцію ще в серпні 2011 року, проте тепер збираються повернути. Зараз ТО зобов’язані проходити вантажівки, таксі, автобуси і транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі.

Нагадаємо, 14 травня набув чинності закон України від 24 квітня 2020 року № 566-ІХ «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів. Таким чином влада скасувала систему штрафних балів, яка діяла в Україні з 2015 року.