Справа Онищенка. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n138910-sap-ne-zasmutylasya-cherez-vidmovu-v-ekstradyciyi-onyschenka-i-rozpovila-pro-perebig-rozsliduvannya.html

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) прокоментувала вчорашню відмову німецького суду в екстрадиції до України підозрюваного у створенні корупційних схем екс-нардепа Олександра Онищенка.

За інформацією САП, вона не може оскаржити це рішення, але його можуть переглянути, якщо в кримінальному провадженні з’являться якісь нові обставини. Про це повідомляє прес-служба Антикорупційної прокуратури на своїй сторінці в Facebook.

Водночас САП не засмутилася через рішення суду в м. Ольденбург (Німеччина), адже кримінальне провадження щодо Онищенка однаково будуть розслідувати. Це стало можливим після того, як в січні цього року Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на спеціальний судовий розгляд провадження без участі обвинуваченого.

В Антикорупційній прокуратурі додали, що наразі прокурори вивчають письмові докази сторони обвинувачення. Вже досліджено 25 томів матеріалів кримінального провадження.

Як і раніше, колишній народний депутат може будь-коли з’явитися в Україну та брати участь у судових засіданнях, — додали в САП.





Нагадаємо, 27 травня судді Вищого земельного суду Ольденбурга відмовили в екстрадиції Онищенка до України.

Як відомо, в Україні політика звинувачують в організації схеми з перепродажу придбаного у держкомпаній газу. Злочинна організація нібито заволоділа 1,6 млрд грн компанії «Укргазвидобування».