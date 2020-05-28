Новости Украины: Минздрав централизованно не закупал ПЦР-тесты, 300 тыс. поступили с гуманитаркой

Украина получила 300 тыс. «гуманитарных» ПЦР-тестов, централизованно Минздрав ничего не закупал (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n138920-ukraina-poluchila-300-tys-gumanitarnyh-pcr-testov-centralizovanno-minzdrav-nichego-ne-zakupal.htmlРакурс
Тесты на коронавирус, которые есть в наличии в Украине, были получены как гуманитарная помощь. Об этом сообщил Департамент реализации политик Министерства здравоохранения Украины в ответе на запрос «Ракурса» о тестах на определение вируса SARS-nCoV-2019.
По состоянию на 21 мая Украина получила четыре партии ПЦР-тестов, предоставленных в виде гуманитарной помощи:
Первая поставка — 50 тыс. тестов;
Вторая поставка — 99 тыс. тестов;
Третья поставка — 100 тыс. тестов;
Четвертая поставка — 50 тыс. тестов.
Речь идет о поставках трех партий тестов на COVID-19 производства Китая и одной партии производства Южной Кореи (99 тыс. тестов).
На сегодня Министерство здравоохранения Украины централизованно не закупало тесты для ПЦР-исследований, — говорится в ответе госведомства на запрос.
Попутно отметим, что в своем запросе мы прежде всего интересовались у Минздрава, сколько так называемых быстрых тестов на IgG/IgM к коронавирусу закупило министерство с начала вспышки инфекции COVID-19. Также мы хотели получить ответ, сколько средств было потрачено на закупку именно быстрых тестов и какова цена одного такого теста.
Кроме этого, «Ракурс» просил профильное министерство прокомментировать, соответствует ли действительности обнародованная в СМИ информация о значительном проценте ложных и ложноположительных результатов так называемых быстрых тестов на коронавирус. Ответы на эти вопросы мы так и не получили. Вместо этого Минздрав предоставил нам информацию о поставках ПЦР-тестов.