Лерос обвинил Богуславец в коррупции. Фото: LIGA.net

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Гео Лерос, народный депутат от фракции «Слуга народа», не оставляет своих попыток раскрыть коррупционные преступления среди топ-чиновников. Как только слегка утих скандал с «пленками Ермака», Лерос обвинил в коррупции исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Богуславец.

По его мнению, Буславец должна быть внесена в реестр коррупционеров за нарушение антикоррупционного законодательства, ведь она якобы лоббирует интересы убыточного госпредприятия «Энергоатом», так как там работает ее сын. Об этом Лерос написал на своей странице в Facebook.

В связи с этим нардеп решил подать заявление в Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК). По его словам, Богуславец в начале мая поручила одному из подразделений «Энергоатома» уменьшить закупки ядерного топлива для атомных электростанций и рассмотреть возможность майнинга криптовалюты. Так она решила бороться с убыточностью предприятия.

По информации, которую Лерос получил в ответ на депутатский запрос, в подразделении «Энергоатома», которому дано это поручение, работает сын Ольги Буславец. Подразделение было недавно создано под работу на новом рынке электроэнергии, оно называется «Энергоатом-Трейдинг».

И вот в этом подразделении в отделе «торговли на рынке на сутки вперед» работает Буславец Станислав Александрович, сын нынешнего врио министра энергетики и защиты окружающей среды, — отметил Лерос.

Он считает, что поручение Ольги Буславец создает конфликт интересов. Он аргументирует это тем, что министру энергетики подчиняется руководство «Энергоатома», а у руководства «Энергоатома», в свою очередь, находятся в подчинении все подразделения компании. И указывая и.о. главы компании, с каким именно подразделением работать, Богуславец превысила свои полномочия.

При этом предшественник Богуславец Виталий Шубин утвердил новую структуру «Энергоатома», в которой ликвидировал «Энергоатом-Трейдинг». Поэтому, считает нардеп, давая поручение главе «Энергоатома» изучать майнинг криптовалют вместе с подразделением «Энергоатом-Трейдинг», Буславец пыталась сохранить рабочее место сына.

Он также считает, что и.о. главы Минэнерго работает в интересах олигархов. Такие выводы он сделал из того, что «Энергоатом» получает 1 млрд грн убытка каждый месяц, «соответственно прибыль оказывается в руках олигархов».

Простыми словами, монополист поставил своего министра и теперь Украина покупает тепловую и альтернативную энергию, уничтожая дешевую атомную энергетику, а остальные граждане — заложники и не могут на это повлиять, — заявил Лерос.

Комментируя это разоблачение Лероса, его коллега по фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко в своем Telegram-канале написал, что это «цинизм 99 уровня».

В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции сообщили, что получили заявление Лероса. Они начали мониторинг за «соблюдением Ольгой Буславец законодательства по вопросам предотвращения конфликта интересов».

Напомним, в начале мая Министерство энергетики поручило НАЭК «Энергоатом» отработать возможность майнить криптовалюту на АЭС.