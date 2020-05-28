ГБР пришло с обысками в налоговую службу, фото: ДБР

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Государственное бюро расследований (ГБР) в Киеве сегодня проводит обыски в помещениях, которыми пользуются сотрудники Государственной налоговой службы.

Чиновников этого ведомства подозревают в злоупотреблении властью с целью уклонения от налогов. Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Также в руки журналистов издания попало постановление Печерского райсуда Киева, которым разрешается проведение этих обысков.

Согласно этому документу, обыски проводят в здании, расположенном по адресу Львовская площадь, 8.

Отмечается, что сотрудникам ГБР предоставлено разрешение на обыск этого помещения и ознакомления с содержанием мессенджеров, блокнотов и записей. Также они могут изымать приказы об утверждении состава и порядка работы комиссии, которая принимает решение о регистрации налоговой накладной, протоколы заседаний комиссии и списки предприятий, накладные которых были заблокированы или разблокированы.

Напомним, в апреле ГБР и СБУ провели обыски в Государственной таможенной службе. Правоохранителей заинтересовали затраты на создание нового герба ведомства.