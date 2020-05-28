Война на Донбассе: стало известно о смерти комбрига Межакова. Фото: Facebook

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Ракурс

Война на Донбассе унесла еще одну жизнь. Сегодня в зоне операции Объединенных сил умер командир 1-й отдельной танковой Северской бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, подполковник Юрий Межаков.

Остановилось сердце патриота, воина и защитника родины. Он отдал свою жизнь за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа, — говорится в Facebook бригады, личный состав которой выражает соболезнования родным и близким Межакова.

По данным СМИ, 38-летний комбриг умер от внезапной остановки сердца сегодня после брифинга в Донецкой области.

У Межакова была жена и двое малолетних детей (10 и 12 лет). В 1-ю танковую бригаду он попал в 2018 году. До того, в 2014—2015 годах возглавлял штаб 28-й отдельной механизированной бригада им. рыцарей Зимнего похода СВ ВСУ.

Для 28-й бригады это уже вторая потеря за последние три дня. Вечером 26 мая в зоне ООС погиб 24-летний младший сержант Виталий Лимборский. Смерть наступила в результате пулевого ранения в голову.

В последнее время боевики активизировали свои провокации и обстрелы сил ООС на Донбассе. В итоге практически ежедневно погибают или получают ранения украинские бойцы. В частности, 20 мая в результате подрыва на взрывном устройстве противника погиб командир батальона «Луганск-1» Сергей Губанов.

Кроме того, недавно разведка доложила, что через захваченные страной-агрессором Россией участки украинской границы россияне перебросили в ОРДЛО 10 танков, восемь БМП и три вагона боеприпасов.