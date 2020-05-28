«Укрзализныця» рассказала о новых правилах поездок. Фото: УЗ

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Купить билет на поезд «Укрзализныци» можно уже несколько дней, а вчера даже заработали железнодорожные кассы. Первые поезда отправятся в путь уже 1 июня, однако только сейчас стало известно, какие ограничения вводятся для таких видов перевозок.

С 1 июня будут введены новые правила путешествий в поездах. Пассажиров в поезд будут пускать только в масках, проводники будут проводить термометрию каждого путешествующего. В купейных вагонах смогут находиться только два пассажира, то есть будут продаваться только 50% таких билетов. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Сам поезд перед рейсом и после будут дезинфицировать. Также предусмотрена усиленная обработка постельного белья во время стирки. Проводники каждый час будут проводить уборку — мыть туалеты и пол в салоне вагона, а также протирать все поручни, дверные ручки, кнопки. В каждом вагоне поставят антисептик.

Кроме того, в поездах наклеят специальные наклейки с рекомендациями для безопасного путешествия. Все сотрудники «Укрзализныци» будут проходить медосмотр перед каждым рейсом.

Усилят дезинфекцию и на вокзалах. Возле железнодорожных касс нанесли разметку для соблюдения дистанции в 1,5 метра. При входе на вокзал всем посетителям будут измерять температуру.

Напомним, с 1 июня компания планирует запустить 42 поезда, 10 из них — «Интерсити» и 32 — дальнего следования. Сейчас решение о возобновлении межобластного сообщения приняли в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.