«Укрзалізниця» розповіла про нові правила поїздок. Фото: УЗ

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Купити квиток на поїзд «Укрзалізниці» можна вже декілька днів, а вчора навіть запрацювали залізничні каси. Перші поїзди вирушать в дорогу вже 1 червня, проте тільки зараз стало відомо, які обмеження вводяться для таких видів перевезень.

З 1 червня будуть введені нові правила подорожей в поїздах. Пасажирів у поїзд пускатимуть тільки в масках, провідники будуть проводити термометрію кожного подорожуючого. В купейних вагонах зможуть перебувати тільки двоє пасажирів, тобто продаватимуться тільки 50% таких квитків. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Сам потяг перед рейсом і після будуть дезінфікувати. Також передбачена посилена обробка постільної білизни під час прання. Провідники щогодини проводитимуть прибирання — митимуть туалети і підлогу в салоні вагона, а також протиратимуть усі поручні, дверні ручки, кнопки. У кожному вагоні поставлять антисептик.

Окрім того, в поїздах наклеять спеціальні наліпки з рекомендаціями для безпечної подорожі. Усі співробітники «Укрзалізниці» будуть проходити медогляд перед кожним рейсом.

Посилять дезінфекцію і на вокзалах. Біля залізничних кас нанесли розмітку для дотримання дистанції в 1,5 метра. При вході на вокзал усім відвідувачам вимірюватимуть температуру.

Нагадаємо, з 1 червня компанія планує запустити 42 поїзди, 10 із них — «Інтерсіті» і 32 — далекого прямування. Наразі рішення про відновлення міжобласного сполучення ухвалили в Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській і Черкаській областях.