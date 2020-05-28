Купити квиток на поїзд Укрзалізниці. Фото: Слово і Діло

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Продаж квитків на поїзди «Укрзалізниці» відкрили декілька днів тому. З 1 червня компанія планує запустити вже 42 поїзди, 10 із них — «Інтерсіті» та 32 — далекого сполучення.

Це приблизно третина повного обсягу перевезень у далекому сполученні. Насамперед запускатимуть поїзди «Інтерсіті+", а у звичайних потягах спершу відкриють вагони купе. Водночас плацкартні вагони наразі будуть недоступні. Про це повідомив виконувач обовʼязків глави «Укрзалізниці» Іван Юрик, пише прес-служба компанії.

Рішення про відновлення залізничного сполучення ухвалюють обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, враховуючи епідеміологічну ситуацію. Наразі рішення про відновлення міжобласного сполучення ухвалили в Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях. Тернопільська та Хмельницька області дозволили запустити тільки приміське сполучення. Не дозволили відновлення руху у Чернівецькій та Закарпатській областях. Інші регіони прийматимуть рішення 28−30 травня.

Окрім того, «Укрзалізниця» звільнила керівників філії «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) через махінації. Зазначається, що керівництво філії провело непрозорий конкурс з відбору постачальника харчування для поїздів «Інтерсіті».

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків ще на 12 поїздів. Усі вони курсуватимуть з Києва, більшість поїздів прямуватиме на південь.