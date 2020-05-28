Купить билет на поезд Укрзализныци. Фото: Слово и Дело

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Продажу билетов на поезда «Укрзализныци» открыли несколько дней назад. С 1 июня компания планирует запустить уже 42 поезда, 10 из них — «Интерсити» и 32 — дальнего следования.

Это примерно треть полного объема перевозок в дальнем сообщении. Прежде всего будут запускать поезда «Интерсити+", а в обычных поездах сначала откроют вагоны купе. В то же время плацкартные вагоны пока что будут недоступны. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы «Укрзализныци» Иван Юрик, пишет пресс-служба компании.

Решение о возобновлении железнодорожного сообщения принимают областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Сейчас решение о возобновлении межобластного сообщения приняли в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Тернопольская и Хмельницкая области позволили запустить только пригородное сообщение. Не разрешили возобновить сообщение в Черновицкой и Закарпатской областях. Другие регионы будут принимать решение 28−30 мая.

Кроме того, «Укрзализныця» уволила руководителей филиала «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЗСК) из-за махинаций. Отмечается, что руководство филиала провело непрозрачный конкурс по отбору поставщика питания для поездов «Интерсити».

Напомним, ранее «Укрзализныця» открыла продажу билетов еще на 12 поездов. Все они будут курсировать из Киева, большинство из них поедут на юг.