Протесты в США: смерть афроамериканца от рук полиции вызвала волну погромов и столкновений с копами

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Протесты в США стали ответом местного населения Миннеаполиса на инцидент со смертью во время задержания правоохранителями 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Сотрудник полиции нажал Флойду на горло коленом и долгое время не отпускал. Мужчина сначала несколько раз повторял «я не могу дышать», впоследствии потерял сознание. Смерть констатировали в больнице. Видеозапись жесткого задержания Флойда полицейскими обнародовали в Фейсбук.

Впоследствии сотни жителей города начали выходить на акцию протеста под названием «Жизнь темнокожих имеет значение» (Black lives matter), которая быстро переросла в погромы полицейских участков, автомобилей и витрин магазинов. Сначала митинг проходил близ места гибели Флойда, затем демонстранты прошли несколько километров к полицейскому участку, там начались столкновения с полицией, погромы авто и здания полиции. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули.

ФБР и власти штата начали расследование гибели Джорджа Флойда. Сам инцидент произошел 26 мая. Копы тогда выехали на вызов в продуктовый магазин, где афроамериканец якобы использовал поддельный чек. По словам правоохранителей, мужчина «оказывал физическое сопротивление», находясь под воздействием наркотиков или алкоголя.

Он не должен был умереть. То, что мы увидели, ужасно. Это абсолютно дико. Жизнь этого человека имеет значение… В течение пяти минут мы наблюдали, как белый офицер прижимал колено к шее чернокожего мужчины, — заявил мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей.

Протесты поддержал титулованный американский баскетболист Леброн Джеймс, который опубликовал фото в футболке с надписью «Я не могу дышать» (I can not breathe). Также протесты в поддержку жителей Миннеаполиса начались в Лос-Анджелесе, пишет «Голос Америки».

Как сообщают СМИ США, по состоянию на 28 мая в ходе протестов, погромов, а также стрельбы погиб один человек, еще одного — задержали.

Полиция Миннеаполиса уволила четырех сотрудников, участвовавших в задержании Флойда. Правоохранители также пообещали провести полное расследование, а ФБР проводит проверку, чтобы установить, были ли нарушены гражданские права Флойда.

Ряд конгрессменов, а также кандидат в президенты США Джо Байден написал, что «семья Флойда заслуживает правосудия».