Протести у США: смерть афроамериканця від рук поліції спричинила хвилю погромів і сутичок з копами

Протести у США: смерть афроамериканця від рук поліції спричинила масові погроми і сутички з копами

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Протести у США стали відповіддю місцевого населення Міннеаполісу на інцидент зі смертю під час затримання правоохоронцями 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Співробітник поліції натиснув Флойду на горло коліном і довгий час не відпускав. Чоловік спочатку кілька разів повторював «я не можу дихати», згодом втратив свідомість. Смерть констатували в лікарні. Відеозапис жорсткого затримання Флойда поліцейськими оприлюднили у Фейсбук.

Згодом сотні мешканців міста почали виходити на акцію протесту під назвою «Життя темношкірих має значення» (Black lives matter), яка швидко переросла у погроми поліцейських відділків, автомобілів і вітрин магазинів. Спочатку мітинг відбувався біля місця загибелі Флойда, потім демонстранти пройшли кілька кілометрів до поліцейського відділку, там почалися сутички з поліцією, погроми авто і будівлі поліції. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ і гумові кулі.

ФБР та влада штату Міннеаполіса розпочали розслідування загибелі Джорджа Флойда. Сам інцидент трапився 26 травня. Копи тоді виїхали на виклик до продуктового магазину, де афроамериканець нібито використав підроблений чек. За словами правоохоронців, чоловік «чинив фізичний опір», перебуваючи під впливом наркотиків чи алкоголю.

Він не повинен був померти. Те, що ми побачили, жахливо. Це абсолютно дико. Життя цієї людини має значення… Впродовж п’яти хвилин ми спостерігали, як білий офіцер притискав коліно до шиї чорношкірого чоловіка, — заявив мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей, пише «Голос Америки».

Протести підтримав титулований американський баскетболіст Леброн Джеймс, який опублікував фото в футболці з написом «Я не можу дихати» (I can not breathe). Також протести на підтримку жителів Міннеаполіса почалися в Лос-Анджелесі.

Як повідомляють ЗМІ США, станом на 28 травня наслідком погромів стала смерть одного чоловіка під час стрілянини у Міннеаполісі, ще одну особу було затримано.

З поліції Міннеаполіса звільнили чотирьох співробітників, які брали участь у затриманні Флойда. Правоохоронці також пообіцяли провести повне розслідування, а ФБР проводить перевірку, щоб встановити, чи були порушені громадянські права Флойда.

Низка конгресменів, а також кандидат в президенти США Джо Байден написав, що «сім'я Флойда заслуговує на правосуддя».