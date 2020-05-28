CNN назвал условие получения Киевом 125 млн долл. военной помощи Пентагона. Фото: РБК-Украина

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Ракурс

В США заявили, что готовы предоставить Украине дополнительно 125 млн долл. военной помощи. Такое решение было принято на основании мнения Пентагона о том, что Киев добился успехов в проведении ключевых реформ, а также в борьбе с коррупцией.

Пакет представляет собой вторую половину 250 млн долл. помощи, выделенной Конгрессом США на содействие безопасности Украины в 2020 году, пишет CNN.

Новый пакет помощи включает в себя два патрульных катера, вооруженных 30-миллиметровыми пушками с дистанционным управлением, мобильные радиолокационные системы для обнаружения артиллерийского и ракетного обстрела. Кроме того, в пакет помощи включены десятки машин скорой помощи, оборудование для безопасной связи и 100 «тактических планшетов».

В Пентагоне считают включение катеров в пакет помощи особо важным шагом. Катера помогут Украине противостоять милитаризации Россией Черного и Азовского морей.

Представитель Пентагона отказался комментировать пакет помощи Украине из-за того, что он еще находится на рассмотрении в Конгрессе.

Как ранее писал «Ракурс», в этом месяце Вооруженные силы Украины получили военную помощь от США на сумму 25 млн долл. В Украину доставлены устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование. Вся эта помощь передана для использования в зоне военных действий на Донбассе.