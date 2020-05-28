CNN назвав причину отримання Києвом 125 млн дол. військової допомоги Пентагону. Фото: РБК-Україна

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У США заявили, що готові надати Україні додатково 125 млн дол. військової допомоги. Таке рішення було прийнято на підставі твердження Пентагону про те, що Київ досяг успіхів у проведенні ключових реформ, а також у боротьбі з корупцією.

Пакет являє собою другу половину 250 млн дол. допомоги, виділеної Конгресом США на сприяння безпеки України у 2020 році, пише CNN.

Новий пакет допомоги включає у себе два патрульних катери, озброєних 30-міліметровими гарматами з дистанційним управлінням, мобільні радіолокаційні системи для виявлення артилерійського і ракетного обстрілу. Крім того, до пакету допомоги включені десятки машин швидкої допомоги, обладнання для безпечного зв’язку та 100 «тактичних планшетів».

У Пентагоні вважають включення катерів до пакету допомоги особливо важливим кроком. Катери допоможуть Україні протистояти мілітаризації Росією Чорного та Азовського морів.

Представник Пентагону відмовився коментувати пакет допомоги Україні через те, що він ще знаходиться на розгляді в Конгресі.

Як раніше писав «Ракурс», в цьому місяці Збройні сили України отримали військову допомогу від США на суму 25 млн дол. У Україні доставлені пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання. Вся ця допомога передана для використання в зоні військових дій на Донбасі.