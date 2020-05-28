Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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В Україні нульова статистика зараженням коронавірусної інфекції COVID-19 очікується через місяць.

Важливу роль у цьому відіграватиме те, чи буде коронавірус сезонною хворобою. У Міністерстві охорони здоров’я розраховують, що наприкінці червня не фіксуватимуть нові випадки коронавірусу. Про це 28 травня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу Zik.

Ми говоримо про 22 червня, — заявив Ляшко.

При цьому представник МОЗ наголосив, що ще рано говорити про такі прогнози, оскільки географія циркулювання COVID-19 повторює грип та грипоподібні захворювання.

За словами Ляшка, у міністерстві занепокоєні щодо можливого ​​повторного спалаху через пом’якшення карантину.

Нагадаємо, за останню добу медики зареєстрували в Україні 477 нових випадків зараження. З початку епідемії в країні підтвердили 22 тис. 382 випадки COVID-19. Хворобу подолали 8 тис. 439 осіб, а померли 669 пацієнтів.