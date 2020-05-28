Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Украине нулевая статистика заражением коронавирусной инфекции COVID-19 ожидается через месяц.

Важную роль в этом будет играть то, будет ли коронавирус сезонной болезнью. В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что в конце июня не будут фиксировать новые случаи коронавируса. Об этом 28 мая заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала Zik.

Мы говорим о 22 июня, — заявил Ляшко.

При этом представитель Минздрава отметил, что еще рано говорить о таких прогнозах, поскольку география циркулирования COVID-19 повторяет грипп и гриппоподобные заболевания.

По словам Ляшко, в министерстве обеспокоены возможной повторной вспышкой из-за смягчения карантина.

Напомним, за последние сутки медики зарегистрировали в Украине 477 новых случаев заражения. С начала эпидемии в стране подтвердили 22 тыс. 382 случая COVID-19. Болезнь преодолели 8 тыс. 439 человек, а умерли 669 пациентов.