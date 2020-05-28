Акция протеста под Кабмином. Фото: LIGA.net

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В Киеве аграрии вышли на акцию протеста. Они митингуют против введения квот на импорт минеральных удобрений. Акция проходит под зданием Кабинета министров.

Аграрии говорят, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства собирается принять решение, которое приведет к монополизации рынка минеральных удобрений в Украине. После этого цены на удобрения значительно вырастут, соответственно, вырастет и стоимость самой продукции. Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Также отмечается, что квоты выгодны группе компаний ОСТХЕМ (входит в Group DF олигарха Дмитрия Фирташа), которая владеет основными заводами по производству азотных удобрений в Украине.

Митинг начался в 11.00. Под Кабмином протестуют около 100 аграриев. Один из протестующих рассказал, что они борются за конкурентоспособность украинской продукции. По его словам, сейчас импортная продукция намного дешевле украинской. Если будут введены квоты на удобрения, стоимость отечественных товаров вырастет еще сильнее. Именно поэтому они протестую против введения новых ограничений.

Участники акции также планируют дойти до Офиса президента, чтобы передать Владимиру Зеленскому совместное обращение от аграрных ассоциаций.

Напомним, ранее акция «Стоп реванш!» прошла в Киеве и еще ряде городов Украины. Активисты протестовали против политики президента Владимира Зеленского.