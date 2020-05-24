Митинг в Киеве. Фото: vesti.ua

https://racurs.ua/n138676-akciya-stop-revansh-v-kieve-protestuut-protiv-politiki-zelenskogo-translyaciya.html

Ракурс

Акция «Стоп реванш!» началась сегодня в 14.00 на Майдане Независимости в Киеве и еще ряде городов Украины.

Митинг приурочен к годовщине президентства Владимира Зеленского. Участники акции заявляют, что недовольны деятельностью действующего главы государства. Об этом сообщается на странице общественной организации «Движение Сопротивления Капитуляции» в Facebook.

Власть уверенно направляется курсом Януковича и избрала капитуляцию перед агрессором. Мы должны их остановить, — заявляет оргкомитет.

Участники акции требуют прекратить «политику капитуляции перед Россией» и освободить задержанных майдановцев, добровольцев и волонтеров, не преследовать патриотов. Также среди требований: продолжение политики декоммунизации, устранение олигархов от управления государством, увольнение главы Офиса президента Андрея Ермака. Кроме того, активисты требуют от Зеленского перестать назначать на должности родственников, друзей по студии «Квартал 95» и выгнать из фракции «Слуга народа» пророссийски настроенных нардепов.

Организаторы заявляют, что акции пройдут в ряде украинских городов. В частности, подобные мероприятия запланированы в Ровно, Запорожье, Днепре, Харькове, Херсоне, Чернигове, Тернополе.

В оргкомитете напомнили, что угроза коронавируса не миновала, поэтому протестовать стоит ответственно.

Напомним, вчера возле офиса Медведчука в Киеве собрались активисты, они выкрикивали «националистические лозунги». После этого произошел взрыв. Впоследствии полиция задержала нескольких активистов.