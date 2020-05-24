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Ракурс
Митинг в Киеве. Фото: vesti.ua

Акция «Стоп реванш!»: в Киеве протестуют против политики Зеленского (ТРАНСЛЯЦИЯ)

24 мая 2020, 14:20
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Акция «Стоп реванш!» началась сегодня в 14.00 на Майдане Независимости в Киеве и еще ряде городов Украины.

Митинг приурочен к годовщине президентства Владимира Зеленского. Участники акции заявляют, что недовольны деятельностью действующего главы государства. Об этом сообщается на странице общественной организации «Движение Сопротивления Капитуляции» в Facebook.

Власть уверенно направляется курсом Януковича и избрала капитуляцию перед агрессором. Мы должны их остановить, — заявляет оргкомитет.

Участники акции требуют прекратить «политику капитуляции перед Россией» и освободить задержанных майдановцев, добровольцев и волонтеров, не преследовать патриотов. Также среди требований: продолжение политики декоммунизации, устранение олигархов от управления государством, увольнение главы Офиса президента Андрея Ермака. Кроме того, активисты требуют от Зеленского перестать назначать на должности родственников, друзей по студии «Квартал 95» и выгнать из фракции «Слуга народа» пророссийски настроенных нардепов.

Организаторы заявляют, что акции пройдут в ряде украинских городов. В частности, подобные мероприятия запланированы в Ровно, Запорожье, Днепре, Харькове, Херсоне, Чернигове, Тернополе.

В оргкомитете напомнили, что угроза коронавируса не миновала, поэтому протестовать стоит ответственно.



Напомним, вчера возле офиса Медведчука в Киеве собрались активисты, они выкрикивали «националистические лозунги». После этого произошел взрыв. Впоследствии полиция задержала нескольких активистов.

Источник: Ракурс


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