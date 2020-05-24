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Ракурс
Ученые обнаружили связь между профессией и наркозависимостью. Фото: googleusercontent.com

Ученые установили, представители каких профессий наиболее склонны к наркозависимости

24 мая 2020, 13:47
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Научное исследование провели специалисты Института социологии РАН и обнаружили, что представители определенных профессий наиболее склонны к наркотической зависимости.

В группу риска входят врачи, юристы, строители и рабочие вредных производств, а также военнослужащие. Причина — особые условия труда и повышенный уровень стресса. Об этом 24 мая сообщают российские СМИ.

Наиболее склонны к употреблению наркотиков рабочие тяжелой промышленности и техногенно-опасных предприятий, поскольку эти предприятия часто расположены за городом, что делает такие территории привлекательными для преступности. Склонны к наркозависимости и строители, поскольку они травмируются и принимают обезболивающие, которые могут вызвать привыкание.

Медики тоже под угрозой привыкания к наркотикам, поскольку имеют опыт эпизодического употребления наркотиков или занимаются этим на протяжении всей своей карьеры. Заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии РУДН Александр Березкин отмечает, что медицинские препараты легкодоступны для врачей и медики часто злоупотребляют этим.



Возможно, эта тенденция начинается с использования легких транквилизаторов во время сложного обучения в медицинском университете. Склонность к различным препаратам во многом зависит от специализации врача, — отмечает ученый.

Напомним, американские ученые установили, что зависимость от алкоголя помогут вылечить небольшие дозы наркотика. Эксперты определили, что зависимость является результатом расстройства памяти.

Источник: Ракурс


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