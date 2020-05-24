Вчені виявили зв'язок між професією та наркозалежністю. Фото: googleusercontent.com

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Наукове дослідження провели фахівці Інституту соціології РАН і виявили, що представники певних професій найбільш схильні до наркотичної залежності.

До групи ризику входять лікарі, юристи, будівельники та робітники шкідливих виробництв, а також військовослужбовці. Причина — особливі умови праці та підвищений рівень стресу. Про це 24 травня повідомляють російські ЗМІ.

Найбільш схильні до вживання наркотиків робітники важкої промисловості і техногенно-небезпечних підприємств, оскільки ці підприємства часто розташовані поза містом, що робить такі території привабливими для злочинності. Схильні до наркозалежності й будівельники, оскільки вони травмуються і приймають знеболювальні, що можуть викликати звикання.

Медики теж під загрозою звикання до наркотиків, оскільки мають досвід епізодичного вживання наркотиків або займаються цим протягом всієї своєї кар'єри. Завідувач кафедри психіатрії, наркології та психотерапії РУДН Олександр Березкін зазначає, що медичні препарати легкодоступні для лікарів і медики часто зловживають цим.

Можливо, ця тенденція починається з використання легких транквілізаторів під час складного навчання в медичному університеті. Схильність до різних препаратів багато в чому залежить від спеціалізації лікаря, — зазначає науковець.

Нагадаємо, американські вчені встановили, що залежність від алкоголю допоможуть вилікувати невеликі дози наркотику. Експерти визначили, що залежність є результатом розладу пам’яті.