Возле офиса Медведчука в Киеве прогремел взрыв. Фото: Mind.ua

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Ракурс

В Киеве в субботу, 23 мая, прогремел взрыв возле офиса главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», пророссийского политика Виктора Медведчука.

Взрыв прогремел в центре города, возле улицы Шота Руставели. Об этом сообщает PavlovskyNews в своем Telegram-канале.

Сообщается, что перед этим возле офиса Медведчука собрались активисты, они выкрикивали «националистические лозунги». После этого произошел взрыв. На опубликованном видео видно высокий столб дыма, а возле самого здания тем временем можно заметить около 15 человек, которые разбегаются в разные стороны.

Отмечается, что полиция успела задержать двух активистов, а остальные, бросая файеры, смогли убежать. Был ли в своем офисе сам Медведчук, на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее Медведчук съездил в Москву, где обсудил со своим кумом, президентом России Владимиром Путиным, ситуацию в Украине. Они снова обсуждали то, как принудить Украину к миру на условиях России. После такой поездки нардепы Верховной Рады осудили Медведчука и призвали посадить его на 15 лет.