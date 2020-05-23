Возле офиса Медведчука в Киеве прогремел взрыв — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n138651-vozle-ofisa-medvedchuka-v-kieve-progremel-vzryv-smi-foto-video.htmlРакурс
В Киеве в субботу, 23 мая, прогремел взрыв возле офиса главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», пророссийского политика Виктора Медведчука.
Взрыв прогремел в центре города, возле улицы Шота Руставели. Об этом сообщает PavlovskyNews в своем Telegram-канале.
Сообщается, что перед этим возле офиса Медведчука собрались активисты, они выкрикивали «националистические лозунги». После этого произошел взрыв. На опубликованном видео видно высокий столб дыма, а возле самого здания тем временем можно заметить около 15 человек, которые разбегаются в разные стороны.
Отмечается, что полиция успела задержать двух активистов, а остальные, бросая файеры, смогли убежать. Был ли в своем офисе сам Медведчук, на данный момент неизвестно.
Напомним, ранее Медведчук съездил в Москву, где обсудил со своим кумом, президентом России Владимиром Путиным, ситуацию в Украине. Они снова обсуждали то, как принудить Украину к миру на условиях России. После такой поездки нардепы Верховной Рады осудили Медведчука и призвали посадить его на 15 лет.