Біля офісу Медведчука в Києві прогримів вибух. Фото: Mind.ua

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Ракурс

У Києві в суботу, 23 травня, прогримів вибух біля офісу глави партії «Опозиційна платформа — За життя», проросійського політика Віктора Медведчука.

Вибух прогримів в центрі міста, біля вулиці Шота Руставелі. Про це повідомляє PavlovskyNews в своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що перед цим біля офісу Медведчука зібралися активісти, вони вигукували «націоналістичні гасла». Після цього стався вибух. На опублікованому відео видно високий стовп диму, а біля самої будівлі тим часом можна помітити близько 15 осіб, які розбігаються у різні боки.

Зазначається, що поліція встигла затримати двох активістів, а решта, кидаючи фаєри, змогли втекти. Чи був у своєму офісі сам Медведчук, наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше Медведчук з’їздив до Москви, де обговорив зі своїм кумом, президентом Росії Володимиром Путіним, ситуацію в Україні. Вони знову обговорювали те, як примусити Україну до миру на умовах Росії. Після такої поїздки нардепи Верховної Ради засудили Медведчука і закликали посадити його на 15 років.