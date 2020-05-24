Мітинг у Києві. Фото: vesti.ua

https://racurs.ua/ua/n138676-akciya-stop-revansh-u-kyievi-protestuut-proty-polityky-zelenskogo-translyaciya.html

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Акція «Стоп реванш!» розпочалася сьогодні о 14.00 на Майдані Незалежності у Києві та ще низці міст України.

Мітинг приурочений до роковин президентства Володимира Зеленського. Учасники акції заявляють, що незадоволені діяльністю чинного глави держави. Про це повідомляється на сторінці громадської організації «Рух Опору Капітуляції» у Facebook.

Влада впевнено прямує курсом Януковича й обрала капітуляцію перед агресором. Ми маємо їх зупинити, — заявляє оргкомітет.

Учасники акції вимагають припинити «політику капітуляції перед Росією» та звільнити утримуваних майданівців, добровольців і волонтерів, не переслідувати патріотів. Також серед вимог: продовження політики декомунізації, усунення олігархів від управління державою, звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака. Крім того, активісти вимагають від Зеленського перестати призначати на посади родичів, друзів по студії «Квартал 95» й вигнати з фракції «Слуга народу» проросійськи налаштованих нардепів.

Організатори заявляють, що акції пройдуть низці українських міст. Зокрема, подібні заходи заплановані у Рівному, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Херсоні, Чернігові, Тернополі.

В оргкомітеті нагадали, що загроза коронавірусу не минула, тому протестувати варто відповідально.

Нагадаємо, вчора біля офісу Медведчука у Києві зібралися активісти, вони вигукували «націоналістичні гасла». Після цього стався вибух. Згодом поліція затримала кількох активістів.