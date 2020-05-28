Акція протесту під Кабміном. Фото: LIGA.net

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У Києві аграрії вийшли на акцію протесту. Вони мітингують проти введення квот на імпорт мінеральних добрив. Акція проходить під будівлею Кабінету міністрів.

Аграрії кажуть, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства збирається прийняти рішення, яке призведе до монополізації ринку мінеральних добрив в Україні. Після цього ціни на добрива значно виростуть, відповідно, зросте і вартість самої продукції. Про це повідомляє прес-служба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Також наголошується, що квоти вигідні групі компаній ОСТХЕМ (входить до Group DF олігарха Дмитра Фірташа), яка володіє основними заводами з виробництва азотних добрив в Україні.

Мітинг розпочався об 11.00. Під Кабміном протестують близько 100 аграріїв. Один із протестуючих розповів, що вони борються за конкурентоспроможність української продукції. За його словами, зараз імпортна продукція набагато дешевша за українську. Якщо будуть введені квоти на добрива, вартість вітчизняних товарів зросте ще більше. Саме тому вони протестую проти введення нових обмежень.

Учасники акції також планують дійти до Офісу президента, щоб передати Володимиру Зеленському спільне звернення від аграрних асоціацій.

Нагадаємо, раніше акція «Стоп реванш!» пройшла в Києві і ще декількох містах України. Активісти протестували проти політики президента Володимира Зеленського.