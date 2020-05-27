«Укрзализныця» открыла продажу билетов еще на 12 поездов. Фото: Pexels

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«Укрзализныця» открыла продажу билетов еще на 12 поездов. Все они будут курсировать из Киева, большинство поездов будут следовать на юг.

С 1 июня можно будет уехать в Херсон, Новоалексеевку, Запорожье, Днепр, Бердянск, Покровск, Кривой Рог и Сумы. Об этом сообщается на сайте «Укрзализныци».

В Запорожье с 1 июня можно будет уехать сразу тремя поездами: № 37/38, № 732/731, № 738/737. В Покровск будут ездить рейсы № 136/135 и № 734/733. В Херсон будут следовать поезда № 102/101 и № 766/765.

Также билеты можно купить на такие поезда:

№ 116/115 Киев — Бердянск;

№ 76/75 Кривой Рог — Киев;

№ 12/11 Киев — Новоалексеевка;

№ 79/80 Днепр — Киев;

№ 779/780 Сумы — Киев/Винница.

Сейчас билеты продают в железнодорожных кассах или на сайте «Укрзализныци». При этом покупка через мобильное приложение перевозчика пока что недоступна. Также отмечается, что продаются только 50% билетов. Например, в одном купе можно купить только одно нижнее и одно верхнее место.

В поезда пассажиров будут пускать только в медицинских масках. При посадке в вагон будет проводиться термометрия. Если это поезд «Интерсити+", то измерять температуру будут при проверке билетов.

Перед каждым рейсом и после вагоны поезда будут дезинфицировать. Проводники должны быть в средствах индивидуальной защиты.

Как сообщалось, начиная с 1 июня пассажиры «Укрзализныци» смогут купить билеты за 90 дней до даты отправления, а не за 45−60, как было раньше.