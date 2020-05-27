У Венедиктовой начали искать замену Холодницкому. Фото: Вести

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Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины, уже несколько дней ведет онлайн-дискуссию с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким. На фоне этих выяснений отношений появилась информация, что Офис генпрокурора начал искать замену Холодницкому.

Несмотря на то, что полномочия нынешнего главы Антикоррупционной прокуратуры заканчиваются только в ноябре этого года, генпрокурор уже хочет искать кандидатов на эту должность. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в парламенте.

Ирина Венедиктова уже направила в Раду письмо с информацией о том, что начинается отбор членов комиссии для избрания нового главы САП. Таким образом, в ноябре, когда закончится срок полномочий Холодницкого, Венедиктова планирует назначить нового главу Антикоррупционной прокуратуры.

В письме также отмечается, что Верховная Рада до июля должна делегировать своих представителей в конкурсную комиссию. Когда начнется прием заявок кандидатов, не уточняется.

Отметим, Холодницкий возглавляет САП с 30 ноября 2015 года.

Напомним, ранее Венедиктова посоветовала прокурорам САП поискать в судах приговоры по громким коррупционным делам. В ответ на это Антикоррупционная прокуратура обвинила Венедиктову в непрофессионализме и намекнула на то, что Офис генпрокурора пытается давить на САП.