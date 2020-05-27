Венедіктова почала шукати заміну Холодницькому. Фото: Вісті

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Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України, вже декілька днів веде онлайн-дискусію з головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром Холодницьким. На тлі цих суперечок з’явилася інформація, що Офіс генпрокурора почав шукати заміну Холодницькому.

Попри те, що повноваження нинішнього глави Антикорупційної прокуратури закінчуються тільки в листопаді цього року, генпрокурор вже хоче шукати кандидатів на цю посаду. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерело в парламенті.

Ірина Венедіктова вже направила до Ради лист з інформацією про те, що починається відбір членів комісії для обрання нового глави САП. Таким чином, в листопаді, коли закінчиться термін повноважень Холодницького, Венедіктова планує призначити нового главу Антикорупційної прокуратури.

У листі також зазначається, що Верховна Рада до липня має делегувати своїх представників до конкурсної комісії. Коли почнеться прийом заявок кандидатів, не уточнюється.

Зазначимо, Холодницький очолює САП з 30 листопада 2015 року.

Нагадаємо, раніше Венедіктова порадила прокурорам САП пошукати в судах вироки з гучних корупційних справ. У відповідь на це Антикорупційна прокуратура звинуватила Венедіктову в непрофесіоналізмі і натякнула на те, що Офіс генпрокурора намагається тиснути на САП.