Москалю стало погано в прямому ефірі. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n138874-eks-golovi-zakarpatskoyi-oda-moskalu-stalo-pogano-v-pryamomu-efiri-video.html

Ракурс

Геннадій Москаль, колишній глава Закарпатської обласної державної адміністрації, в середу, 27 травня, ледве не знепритомнів під час прямого ефіру на одному з українських телеканалів.

Він брав участь у передачі «Український формат» на телеканалі NewsOne. У прямому ефірі, коли ведуча запитала у Москаля, чи погодився б він очолити якусь область, екс-чиновнику стало погано. Спочатку він спробував відповісти на питання, але незабаром замовк.

Він встиг сказати, що не піде «до зелених, в цю команду аферистів». На наступні питання ведучих політик відповісти вже не зміг. На відео видно, що Москаль почав тремтіти, у нього закотилися очі.

ЗМІ писали про те, що у екс-голови Закарпатської ОДА був інсульт. Водночас Telegram-канал «Наглый» пише, що Москалю надали медичну допомогу. Під час прямого ефіру у нього різко впав тиск, проте пізніше його вдалося стабілізувати. Зазначимо, Москалю 69 років.

Нагадаємо, раніше NewsOne призначили позачергову перевірку через через резонансні заяви про нібито перебування в лавах військ нацистського Третього Рейху 180 тис. євреїв та нібито існування цілих єврейських дивізій у СС (воєнізованих формуваннях Націонал-соціалістичної партії Німеччини), котрі прозвучали в ефірі під час однієї з телепрограм.