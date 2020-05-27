Кіпр і Японія приманюють туристів незвичайними бонусами. Фото: Pexels

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Пандемія коронавірусу підкосила багато сфер життя, проте чи не найбільше постраждав туризм. Щоб відновити потік туристів, деякі країни готують нові пропозиції для мандрівників.

Влада Японії розробили програму ваучерів для туристів. За кожен день перебування в країні мандрівники зможуть отримати до 185 дол. Про це пише The Guardian.

Нова ініціатива називається Go To Travel. Згідно з планом, туристам в Японії будуть видавати ваучери за кожен день перебування в країні. Їх можна буде витратити в магазинах і ресторанах. Але витрати на саму поїздку до Японії покриватися не будуть.

Влада країни виділила на цю програму 1,35 трлн ієн (12,5 млрд дол.). Очікується, що програма почне діяти в кінці липня. Щоб отримати такі ваучери, потрібно лише забронювати номер в готелі або традиційному рекані.

Водночас на Кіпрі обіцяють безкоштовно лікувати туристів, хворих на коронавірус, пише Associated Press. Уряд заявив, що буде покривати витрати на їжу, напої і ліки для хворих на коронавірус туристів і членів їхніх сімей. Проте послуги транспорту і повернення додому мандрівники повинні оплачувати самі.

Для таких туристів виділили окрему лікарню на 100 місць, а їхніх родичів будуть розміщувати в спеціальному готелі на 500 місць. Такі умови діють для туристів, які захворіли під час відпочинку в країні.

Як повідомлялося, Італія відкриє свої аеропорти з 3 червня. З цього дня планують дозволити міжрегіональні та міжнародні перельоти.