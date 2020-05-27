ЄС виділить 750 млрд євро для порятунку економіки. Фото: Pexels

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Пандемія коронавірусу стала причиною світової економічної кризи. Зокрема, сильно постраждали економіки різних країн Європейського Союзу. Тому Європейська комісія підготувала пакет допомоги країнам Євросоюзу в розмірі 750 млрд євро.

Для цього буде створений спеціальний фонд. Дві третини коштів (500 млрд євро) будуть залучатися як гранти, а решта — як позики. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

План під назвою «ЄС наступного покоління» оприлюднила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, виступаючи в середу, 27 травня, в Європарламенті в Брюсселі. За її словами, «план відновлення перетворить величезний виклик, з яким ми зіштовхнулися, на шанс». Він же стане інвестицією в майбутнє.

Більшу частину цих грошей отримають Італія і Іспанія, які найсильніше постраждали від пандемії. Країни отримають гранти і кредити в розмірі 313 млрд євро. Також значну частину грошей фонд передасть південним країнам Євросоюзу, адже їх бюджет суттєво залежить від туризму.

Окрім того, гроші виділять на дослідження і науку, нову програму охорони здоров’я, а також збільшення підтримки третіх країн. Також передбачено фінансування розвитку найбільш відсталих регіонів в ЄС і сільській місцевості.

Разом із планом Єврокомісія представила й оновлений проект довгострокового бюджету ЄС на 2021−2027 роки в розмірі 1,1 трлн євро. План відновлення не є частиною цього бюджету, але тісно пов’язаний з ним, оскільки бюджетні рамки — це єдиний спосіб зібрати і розподілити таку велику суму.