Децентралізація: у “Слузі народу” прогнозують 40-50 нерозв’язаних конфліктів в проблемних громадах / Фото: 34 телеканал

https://racurs.ua/ua/n138871-matymemo-40-50-nerozv-yazanyh-konfliktiv-v-problemnyh-gromadah-nardep-pro-decentralizaciu.html

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Децентралізація в Україні не у всіх громадах проходитиме «гладко» — у пропрезидентській партії «Слуга народу» не виключають виникнення 40−50 нерозв’язаних конфліктів в проблемних громадах.

Я думаю, матимемо десь 40−50 нерозв’язаних конфліктів. Від загальної кількості це приблизно 3,5%, — що точно в рази краще за подібний показник на аналогічному етапі у сусідній Польщі, яка зрештою досить успішно реалізувала реформу, — розповів очільник підкомітету Верховної Ради з питань адміністративно-територіального устрою, «слуга» Віталій Безгін, інформує прес-служба «Слуги народу».

Він підтвердив наявність негативних кейсів і конфліктних точок на мапі України.

Але таку реформу неможливо провести без них… Треба розмежувати історію: є випадки, які мають справді «природній» характер. Де, дійсно, за якихось причин при затвердженні громад не були враховані інтереси всіх громадян. А є ситуації, коли в штучний спосіб політики чи латифундисти підбурюють громадян, щоб потім посадити на чолі громади свого голову і захищати власний бізнесовий інтерес, — розповідає нардеп.

За його словами, місцеві мешканці не завжди володіють інформацією у повному обсязі, тому «починають виходити на протести, перекривати дороги».

Їх використовують як інструмент у боротьбі за приватні інтереси того чи іншого місцевого феодала… З часом ми зможемо максимально вирішити конфліктні ситуації, — резюмував Безгін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 27 березня затвердив останні три перспективні плани формування територій громад.