Зґвалтування поліцейськими на Київщині

https://racurs.ua/ua/n138870-z-valtuvannya-v-kagarlyku-postrajdala-potrebuie-likuvannya-ale-u-neyi-nemaie-groshey-advokat.html

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Зґвалтування дівчини поліцейськими в Кагарлицькому відділенні поліції обговорюють вже декілька днів. Сьогодні стало відомо про стан постраждалої дівчини.

В день події її викликали до поліції як свідка для дачі свідчень у справах про крадіжки, які відбувалися в селі, а потім зґвалтували. Після цього жорстокого зґвалтування поліцейськими дівчина перебуває в стані шоку. Про це розповів її адвокат Євген Мельниченко, пише «Сегодня».

За словами адвоката, його підзахисна має проходити обстеження, робити МРТ, але грошей у неї на це немає. Також Мельниченко додав, що у постраждалої — травма голови, на тілі залишилися сліди побоїв, є ознаки внутрішніх травм.

Він зазначив, що зґвалтована дівчина — звичайна мешканка села, мати 5-річної доньки. У селі про неї відгукуються позитивно.

Водночас дружина одного з поліцейських, якого звинувачують у зґвалтуванні, почала виправдовувати свого чоловіка. На його сторінці в Facebook багато користувачів залишили негативні коментарі під постом про одруження рік тому. Дружина підозрюваного відповіла користувачам, що її чоловік найкращий і нічого такого, у чому його звинувачують, він не робив.

Жінка заявила, що «знає правду», але розголошувати нічого не буде.

Вважаю так і буду вважати, тому що, повторюю, бачила все на власні очі, тому і буду за свого чоловіка стояти горою, — додала вона.

Також «Цензор.НЕТ» з посиланням на свої джерела пише, що в цьому кримінальному провадженні з’явився ще один потерпілий. Це чоловік, який заявляє, що обвинувачені поліцейські застосовували до нього фізичну силу. Чоловік каже, що правоохоронці незаконно проникли до нього в житло, вилучили майно, доставили у відділення поліції і застосовували незаконні методи, вимагаючи зізнатися в скоєнні злочинів.

Нагадаємо, 26 травня столичний суд відправив двох поліцейських із Кагарлицього відділку поліції на 60 днів до СІЗО без права внесення застави. Правоохоронців звинувачують у знущаннях та зґвалтуванні дівчини. Напередодні цього інциденту у селищі Стави пограбували магазин, через який дівчину викликали на допит у Кагарлицьке відділення поліції.