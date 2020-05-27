Изнасилование полицейскими на Киевщине

https://racurs.ua/n138870-iznasilovanie-v-kagarlyke-postradavshaya-nujdaetsya-v-lechenii-no-u-nee-net-deneg-advokat.html

Ракурс

Изнасилование девушки полицейскими в Кагаркском отделении полиции обсуждают уже несколько дней. Сегодня стало известно о состоянии пострадавшей девушки.

В день происшествия ее вызвали в полицию как свидетеля для дачи показаний по делам о кражах, которые происходили в селе, а потом изнасиловали. После этого жестокого изнасилования полицейскими девушка находится в состоянии шока. Об этом рассказал ее адвокат Евгений Мельниченко, пишет «Сегодня».

По словам адвоката, его подзащитной нужно проходить обследование, делать МРТ, но денег у нее на это нет. Также защитник добавил, что у пострадавшей — травма головы, на теле остались следы побоев, есть признаки внутренних травм.

Он отметил, что изнасилованная девушка — обычная жительница села, мама 5-летней дочки. В селе о ней отзываются положительно.

В то же время супруга одного из полицейских, которого обвиняют в изнасиловании, начала оправдывать своего мужа. На его странице в Facebook многие оставили негативные комментарии под постом о женитьбе год назад. Супруга подозреваемого ответила пользователям, что ее муж самый лучший и ничего такого, в чем его обвиняют, он не делал.

Женщина заявила, что «знает правду», но разглашать ничего не будет.

Считаю так и буду считать, потому что, повторяю, видела все собственными глазами, поэтому и буду за своего мужа стоять горой, — добавила она.

В то же время «Цензор.НЕТ» со ссылкой на свои источники пишет, что в данном уголовном производстве появился еще один потерпевший. Это мужчина, который заявляет, что обвиняемые полицейские применяли к нему физическую силу. Мужчина говорит, что правоохранители незаконно проникли к нему в жилище, изъяли имущество, доставили в отделение полиции и применяли незаконные методы, требуя сознаться в совершении преступлений.

Напомним, 26 мая столичный суд отправил двух полицейских из Кагарлыкского отделения полиции на 60 дней в СИЗО без права внесения залога. Правоохранителей обвиняют в издевательствах и изнасиловании девушки. Накануне этого инцидента в поселке Ставы ограбили магазин, из-за чего девушку и якобы вызвали на допрос в полицию.