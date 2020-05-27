Децентрализация: в «Слуге народа» прогнозируют 40-50 нерешенных конфликтов в проблемных общинах

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Децентрализация в Украине не во всех общинах пройдет «гладко» — в пропрезидентской партии «Слуга народа» не исключают возникновения 40−50 нерешенных конфликтов в проблемных общинах.

Я думаю, у нас будет где-то 40−50 нерешенных конфликтов. От общего количества это примерно 3,5% - точно в разы лучше за такой же показатель на аналогичном этапе в соседней Польше, которая в итоге довольно успешно реализовала реформу, — рассказал глава подкомитета Верховной Рады по вопросам административно-территориального устройства, «слуга «Виталий Безгин, информирует пресс-служба «Слуги народа».

Он также подтвердил наличие негативных кейсов и конфликтных точек на карте Украины.

Но, такую реформу невозможно провести без них… Надо разграничить историю: есть случаи, имеющие действительно «естественный» характер. Где, действительно, по каким-то причинам при утверждении общин не были учтены интересы всех граждан. А есть ситуации, когда в искусственный способ политики или латифундисты подстрекают граждан, чтобы потом посадить во главе общины своего председателя и защищать собственный интерес, — рассказывает нардеп.

По его словам, местные жители не всегда владеют информацией в полном объеме, поэтому «начинают выходить на протесты, перекрывать дороги».

Их используют как инструмент в борьбе за частные интересы того или иного местного феодала… Со временем мы сможем максимально решить конфликтные ситуации, — резюмировал Безгин.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 27 мая утвердил последние три перспективные планы формирования территорий общин.