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ЕС выделит 750 млрд евро для спасения экономики. Фото: Pexels

ЕС выделит 750 млрд евро для спасения экономики после пандемии

27 мая 2020, 18:04
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Пандемия коронавируса стала причиной мирового экономического кризиса. В частности, сильно пострадали экономики разных стран Европейского Союза. Поэтому Европейская комиссия подготовила пакет помощи странам Евросоюза в размере 750 млрд евро.

Для этого будет создан специальный фонд. Две трети средств (500 млрд евро) будут привлекаться в качестве грантов, а остальные — как займы. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

План под названием «ЕС следующего поколения» обнародовала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду, 27 мая, в Европарламенте в Брюсселе. По ее словам, «план восстановления превратит огромный вызов, перед которым мы оказались, в шанс». Он же станет инвестицией в будущее.

Большую часть этих денег получат Италия и Испания, которые наиболее пострадали от пандемии. Страны получат гранты и кредиты в размере 313 млрд евро. Также значительную часть денег фонд передаст южным странам Евросоюза, ведь их бюджет во многом зависит от туризма.



Кроме того, деньги выделят на исследования и науку, новую программу здравоохранения, а также увеличение поддержки третьих стран. Также предусмотрено финансирование развития наиболее отсталых регионов в ЕС и сельской местности.

Вместе с планом Еврокомиссия представила и обновленный проект долгосрочного бюджета ЕС на 2021−2027 годы в размере 1,1 трлн евро. План восстановления не является частью этого бюджета, но тесно связан с ним, поскольку бюджетные рамки — это единственный вариант собрать и распределить такую большую сумму.


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