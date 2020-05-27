Кипр и Япония привлекают туристов необычными бонусами. Фото: Pexels

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Пандемия коронавируса затронула многие сферы жизни, однако едва ли не больше всего пострадал туризм. Чтобы возобновить поток туристов, некоторые страны готовят новые предложения для путешественников.

Власти Японии разработали программу ваучеров для туристов. За каждый день пребывания в стране путешественники смогут получить до 185 долл. Об этом пишет The Guardian.

Новая инициатива называется Go To Travel. Согласно плану, туристам в Японии будут выдавать ваучеры за каждый день пребывания в стране. Их можно будет потратить в магазинах и ресторанах. При этом траты на саму поездку в Японию покрываться не будут.

Власти страны выделили на эту программу 1,35 трлн иен (12,5 млрд долл.). Ожидается, что программа начнет действовать в конце июля. Чтобы получить такие ваучеры, нужно всего лишь забронировать номер в отеле или традиционной гостинице рекан.

В то же время на Кипре обещают бесплатно лечить туристов от коронавируса, пишет Associated Press. Правительство заявило, что будет покрывать расходы на еду, напитки и лекарства для больных коронавирусом туристов и членов их семей. Однако услуги транспорта и возвращение домой путешественники должны оплачивать сами.

Для таких туристов выделили отдельную больницу на 100 мест, а их родственников будут размещать в специальной гостинице на 500 мест. Такие условия действуют для туристов, которые заболели во время отдыха в стране.

Как сообщалось, Италия откроет свои аэропорты с 3 июня. С этого дня планируют разрешить межрегиональные и международные перелеты.